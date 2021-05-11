Месси, Гризманн и Дембеле — в стартовом составе «Барселоны» на матч Примеры с «Леванте»

Стали известны стартовые составы «Леванте» и «Барселоны» на матч 36-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Леванте» — «Барселона».
«Леванте»: Айтор Фернандес, Тоньо, Робер, О. Дуарте, Рохер, Барди, Моралес, Рубен Везу, Де Фрутос, Мирамон, Мелеро.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Араухо, Лангле, Бускетс, Ф. де Йонг, Педри, Дембеле, Гризманн, Месси.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Хосе Гусман Мансилья.
«Барселона» в 35 матчах набрала 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (39) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77). В тройку лидеров турнира входит мадридский «Реал» (75).
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