Роджерс — о матче с «МЮ»: эта победа приблизила нас к Лиге чемпионов

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу своих подопечных в матче 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
«Эта победа стала для нас огромным шагом к Лиге чемпионов. Я очень горжусь своей командой. Мы хорошо начали, а Люк Томас забил просто потрясающий гол.
Как только мы забили, мы начали играть небрежно, слишком легко отдали мяч, что ободрило игроков „МЮ“. Во втором тайме мы были намного лучше и не давали сопернику пространства.
Мои футболисты в этом сезоне определенно преуспели в матчах со всеми топ-командами. Теперь мы можем по-настоящему насладиться финалом Кубка Англии в выходные.
Поздравляю Хосепа Гвардиолу и его команду. „Манчестер Сити“ — замечательная команда. Они вышли в финал Лиги чемпионов, они чемпионы Англии и явно заслужили всё это», — цитирует Роджерса BBC.
Видео победного гола «лисов» в матче с «МЮ»
«Манчестер Юнайтед», набрав в 35 матчах 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (66) поднялся на третье место, вновь отодвинув «Челси» (64) на четвёртую строчку.
Этот результат помог «Манчестер Сити» досрочно стать победителем АПЛ сезона-2020/2021.
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