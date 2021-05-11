Зинченко стал трёхкратным чемпионом Англии

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Этот результат официально оформил чемпионство «Манчестер Сити». Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко стал трёхкратным победителем АПЛ. 24-летний футболист становился чемпионом Англии в сезоне-2017/2018 и в сезоне-2018/2019.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 18 матчей. Во время первого чемпионства Александр сыграл восемь матчей, в сезоне-2018/2019 он провёл уже 14 встреч.

Украинский футболист перешёл в «Манчестер Сити» 4 июля 2016 за € 2 млн из «Уфы». В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в € 20 млн. С октября 2015 года вызывается в сборную Украины, за которую на данный момент провёл 38 матчей и забил пять голов.