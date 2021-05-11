Полузащитник «Зенита» Барриос заинтересовал клубы из Италии и Англии
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Интерес к 27-летнему колумбийцу проявляют клубы из Италии и Англии, информирует El Universal.
Действующий контракт Барриоса с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне колумбийский полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись в них результативными действиями. С 2016 года Барриос вызывается в национальную команду Колумбии, за которую провёл 33 матча.
До переезда в Россию Вильмар выступал за аргентинский «Бока Хуниорс» и колумбийский «Депортес». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 15 млн. Ранее интерес к игроку также проявляли клубы из Турции.
Вильмар Барриос имеет лучший показатель по отборам в первой части сезона РПЛ
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