Полузащитник «Зенита» Барриос заинтересовал клубы из Италии и Англии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Интерес к 27-летнему колумбийцу проявляют клубы из Италии и Англии, информирует El Universal.

Действующий контракт Барриоса с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне колумбийский полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись в них результативными действиями. С 2016 года Барриос вызывается в национальную команду Колумбии, за которую провёл 33 матча.

До переезда в Россию Вильмар выступал за аргентинский «Бока Хуниорс» и колумбийский «Депортес». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 15 млн. Ранее интерес к игроку также проявляли клубы из Турции.