Гвардиола: это самый сложный титул. Навсегда запомню этот сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы «горожан» в чемпионате Англии сезона-2020/2021.



«Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа», – приводит слова Гвардиолы английский журналист Джек Гоугхан на своей странице в «Твиттере».



«Горожане» стали чемпионами после поражения «МЮ» в матче 36-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2) — «красные дьяволы» лишились даже математических шансов догнать своих географических соседей.



Стоит отметить, что это третье чемпионство «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.



В оставшихся матчах нынешнего сезона АПЛ «Ман Сити» предстоит сыграть с «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» (оба матча — в гостях), а также с «Эвертоном» (дома).

Зинченко стал трёхкратным чемпионом Англии