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Хорватия выдала международный ордер на арест экс-тренера загребского «Динамо»

Хорватия выдала международный ордер на арест экс-тренера загребского «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 11 мая, Хорватия выдала международный ордер на арест бывшего главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича, сообщает AFP.

Напомним, в марте текущего года Верховный суд приговорил Мамича к 4,8 года тюремного заключения за коррупцию. После этого специалист объявил об уходе с поста наставника загребского «Динамо».

По информации источника, ордер был выдан после того, как Мамич не явился в тюрьму для отбывания наказания. Сообщается, что Мамич может находиться в Боснии и Герцеговине, так как у него есть паспорт этой страны.

Напомним, бывший президент загребской команды Здравко Мамич и его брат Зоран Мамич находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды.

Наставник «Динамо» З Мамич объявил об уходе из клуба. Его приговорили к 4,8 года тюрьмы
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