Неймар: хотел бы поиграть вместе с Роналду

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, с каким футболистом хотел бы поиграть в одной команде.
«Я выбрал бы Криштиану Роналду. Я уже играл с такими великолепными футболистами, как Месси и Мбаппе. Но ещё не играл с Роналду», — приводит слова Неймара GQ.
Напомним, 8 мая Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Португальский форвард Криштиану Роналду стал игроком «Ювентуса» в 2018 году. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
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