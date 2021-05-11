За тур до конца чемпионата Турции на золотые медали претендуют три клуба

В чемпионате Турции развернулась нешуточная борьба за чемпионство. За тур до конца сезона-2020/2021 на золотые медали турецкой Суперлиги претендуют сразу три клуба — «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче».

Первое место занимает «Бешикташ», в активе которого 81 очко. «Чёрные орлы» могли бы досрочно оформить чемпионство за тур до конца сезона, но вместо этого они уступили клубу «Фатих Карагюмрюк» (1:2), который идёт в середине таблицы и не имеет турнирной мотивации.

На втором месте расположился «Галатасарай» (81), который воспользовался осечкой лидера, уверенно обыграл последнюю команду чемпионата «Денизлиспор» (4:1) и подарил себе надежду на чемпионский титул.

На третьем месте — «Фенербахче» (79). «Канарейки», как и «Бешикташ», за тур до конца сезона уступили середняку — «Сивасспору» (1:2). В случае победы «Фенербахче» смог бы выйти на первое место, но добиться положительного результата не удалось.

Таким образом, судьба чемпионства в Турции решится в последнем туре Суперлиги. Претенденты на золотые медали вновь будут противостоять командам из середины турнирной таблицы.