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«Манчестер Сити» стал чемпионом, занимая лишь 8-е место на католическое Рождество

«Манчестер Сити» стал чемпионом, занимая лишь 8-е место на католическое Рождество
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» досрочно (за три тура до конца сезона-2020/2021) стал чемпионом Англии.

Как сообщает Opta Sport, «горожане» стали первой командой в истории английской Премьер-лиги, завоевавшей титул, несмотря на то что на католическое Рождество (25 декабря) она занимала лишь восьмое место в турнирной таблице.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

В истории английского футбола (до 1992 года высший дивизион английского футбола носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после стал называться АПЛ) были и более невероятные примеры — «Ливерпуль» в сезоне-1981/1982 стал чемпионом, занимая 12-е место на Рождество.

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и за три тура до конца чемпионата опережает ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 10 очков.

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