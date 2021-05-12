«Саутгемптон» обыграл «Кристал Пэлас» в перенесённом матче 32-го тура АПЛ

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «святых» со счётом 3:1.
Счёт был открыт уже на 2-й минуте — после навеса со штрафного мяч получил нападающий «орлов» Кристиан Бентеке, красиво его поймал на ногу и неотразимо пробил с острого угла под дальнюю штангу.
Хозяева отыгрались на 19-й минуте — вингер Нейтан Редмонд сделал хороший пас с фланга на нападающего Дэнни Ингса, который развернулся и с середины штрафной площади пробил, отправив мяч в нижний угол.
На 48-й минуте нападающий «Саутгемптона» Че Адамс после розыгрыша углового в падении ногой замкнул передачу к дальней штанге и вывел свою команду вперёд.
На 75-й минуте Че Адамс сделал классный вертикальный пас в штрафную на Дэнни Ингса, который протолкнул мяч в дальний угол, установив окончательный счёт матча.
ПОдопечные Ральфа Хазенхюттля в 35 матчах набрали 40 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (41) — на 13-м месте.
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