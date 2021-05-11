Бобёр — о финале Кубка России: в первую очередь «Крылья» сильны коллективом

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящем финале Кубка России, в котором самарскому коллективу предстоит сыграть с московским «Локомотивом».

«В первую очередь «Крылья», как я уже говорил, сильны коллективом, но если обсуждать персонально, то да, голы Ивана Сергеева были одним из решающих моментов. 40 мячей за сезон случайно не забивают. Иван забил много и по делу, доказав, что он действительно хороший мастер, который достоин играть на более высоком уровне. Надеюсь, он сделает это в составе «Крыльев».

«Крылья» действительно не фаворит, что, возможно, психологически на руку команде. От «Локомотива», конечно, ждут большего. «Крылья» же сейчас на ходу, на кураже, с хорошим настроением после матча с «Краснодаром-2», где забили шесть безответных мячей, красиво проводили Сергея Корниленко и получили медали. Мне кажется, если сохранить этот кураж, шансы в финале Кубка есть, причём хорошие», — сказал Бобёр в интервью для официального сайта РФС.