«У меня дыра в лодыжке и дыра в душе». Адриано — о проблемах в карьере после смерти отца

Бывший нападающий «Интера» Адриано Лейте Рибейро рассказал о проблемах в игровой карьере после смерти отца. Напомним, отец Адриано скончался в августе 2004 года от сердечного приступа.
«Я не хочу об этом говорить, но скажу вам, что после этого моя любовь к футболу не была прежней. Отец любил футбол, поэтому его полюбил и я. Это было так просто, это была моя судьба. Когда играл, я играл за свою семью. Поэтому после ухода отца футбол уже не был прежним для меня. Я был за океаном в Италии, вдали от семьи, и просто не мог с этим справиться. Я был так подавлен, начал много пить. Я действительно не хотел тренироваться. Дело было не в „Интере“, я просто хотел домой.
Не все травмы носят физический характер, понимаете? Когда я повредил ахиллово сухожилие, знал, что в карьерном плане для меня всё закончилось. Можно сделать операцию, пройти реабилитацию и попытаться продолжить, но на прежний уровень не вернуться. Моя скорость исчезла, мой баланс пропал, я прихрамывал. У меня всё ещё есть дыра в лодыжке. То же самое было, когда умер мой отец. Вот только этот шрам внутри меня. Всё просто. У меня дыра в лодыжке и дыра в душе», — приводит слова Адриано The Players' Tribune.
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