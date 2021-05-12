Зинченко опубликовал пост, посвящённый чемпионству «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» благодаря победе «Лестер Сити» в матче 36-го тура АПЛ над «Манчестер Юнайтед» досрочно (за три тура до конца турнира) стал чемпионом Англии.
Украинский футболист «горожан» Александр Зинченко посвятил этому пост на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно увидеть на странице Александра Зинченко в "Инстаграме".
На фото 24-летний украинец сидит в окружении трёх кубков победителей английской Премьер-лиги. Александр Зинченко теперь является трёхкратным чемпионом Англии. Он в составе «Ман Сити» завоёвывал престижный трофей в сезоне-2017/2018, сезоне-2018/2019 и теперь в сезоне-2020/2021.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Александр провёл практически весь сезон на позиции левого защитника.
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