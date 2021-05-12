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«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» и упустила шанс выйти на первое место

«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» и упустила шанс выйти на первое место
Футбол / Испания 0

В матче 36-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счётом 3:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой.

В первом тайме «Барселона» обеспечила себе комфортное преимущество. На 25-й минуте счёт в матче открыл Лионель Месси, а на 34-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил Педри. Однако уже в начале второй половины встречи «Леванте» восстановил статус-кво. На 57-й минуте гол забил Гонсало Мелеро, а спустя две минуты забитым мячом отметился Хосе Луис Моралес.

На 64-й минуте «Барселона» вновь вышла вперёд усилиями Усмана Дембеле, но и на этот гол гостей «Леванте» сумел ответить. На 83-й минуте Серхио Лион сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

«Барселона» в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (40) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77). В тройку также входит мадридский «Реал» (75).

Испания - Примера. 36-й тур
11 мая 2021, вторник. 23:00 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Месси – 25'   0:2 Педри – 34'   1:2 Мелеро – 57'   2:2 Моралес – 59'   2:3 Дембеле – 64'   3:3 Леон – 83'
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