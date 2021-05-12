Рональд Куман прокомментировал упущенную победу «Барселоны» в матче с «Леванте»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат матча 36-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3). По ходу встречи каталонцы вели со счётом 2:0, однако в итоге команда растеряла своё преимущество и потеряла очки в этой встрече.

«Это сложно объяснить. Мы были хорошей командой в первом тайме, но мы потеряли интенсивность во втором тайме. Мы много проигрывали. Мы были менее сосредоточенными, чем в первом тайме. После 2:2 у нас была хорошая реакция, но мы плохо защищались. Это ненормально пропустить три гола за 45 минут. Не для такой команды, как «Барселона», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона» в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (40) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77). В тройку также входит мадридский «Реал» (75).