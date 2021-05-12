«Это почти приговор для «Барселоны» в Ла Лиге». Бускетс — о результате матча с «Леванте»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал упущенную победу в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:3).

«Плохие предчувствия. У нас сейчас трудные времена. Мы хорошо начали игру и получили преимущество, но потом из-за ошибок пропустили лёгкие голы. Это почти приговор для нас в Ла Лиге. Мы не были точны и дорого заплатили за ошибки. Второй тайм мы провели не очень хорошо. Это наша вина. В последних матчах мы потеряли много очков, чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Бускетса Marca.

«Барселона» в 36 матчах набрала 76 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Леванте» (40) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (77). В тройку также входит мадридский «Реал» (75).