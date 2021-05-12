Криштиану Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионством

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил «Спортинг» с победой в чемпионате Португалии.

«Поздравляем чемпионов», — написал форвард в своём «инстаграме».

В матче 32-го тура чемпионата Португалии сезона-2020/2021 «Спортинг» принимал «Боавишту». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Спортинг» набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Порту», в активе которого 74 очка. Лиссабонский клуб впервые с сезона-2001/2002 стал чемпионом Португалии.

Напомним, Роналду является воспитанником «Спортинга». Лиссабонский клуб нападающий покинул летом 2003 года, перейдя в возрасте 18 лет за € 19 млн в «Манчестер Юнайтед». Всего в составе «Спортинга» Роналду сыграл 30 матчей и забил 5 мячей.