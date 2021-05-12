«Челси» предложит Томасу Тухелю новый контракт

«Челси» собирается предложить Томасу Тухелю новый контракт, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в руководстве лондонского клуба впечатлены работой специалиста и готовы предложить ему новый двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. Сам Тухель также хочет подписать новый контракт, поскольку изначально он сомневался по поводу краткосрочного соглашения, который ему предложил «Челси».

Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав с синими контракт на 18 месяцев. «Челси» в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. В финале Лиги чемпионов подопечные немецкого специалиста сыграют с «Манчестер Сити». В финале Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером».