Четыре гола и отражённый пенальти в видеообзоре матча АПЛ «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «святых» со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил Дэнни Ингс и ещё один гол в свой актив записал Че Адамс. Единственный гол за «Кристал Пэлас» забил Кристиан Бентеке.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас».

Подопечные Ральфа Хазенхюттля в 35 матчах набрали 40 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас», в свою очередь, набрав 41 очко, находится на 13-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом», а «Кристал Пэлас» сыграет с «Астон Виллой». Матчи пройдут 15 и 16 мая соответственно.