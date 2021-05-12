Четыре гола и отражённый пенальти в видеообзоре матча АПЛ «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «святых» со счётом 3:1. В составе победителей дубль оформил Дэнни Ингс и ещё один гол в свой актив записал Че Адамс. Единственный гол за «Кристал Пэлас» забил Кристиан Бентеке.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас».
Подопечные Ральфа Хазенхюттля в 35 матчах набрали 40 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас», в свою очередь, набрав 41 очко, находится на 13-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом», а «Кристал Пэлас» сыграет с «Астон Виллой». Матчи пройдут 15 и 16 мая соответственно.
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