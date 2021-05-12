Златан Ибрагимович из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне Серии A
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который получил повреждение и был заменён в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (3:0), пропустил остаток сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Игрок получил повреждение колена и больше не выйдет на поле в нынешнем сезоне.
Таким образом, Ибрагимович пропустит матчи чемпионата Италии с «Торино», «Кальяри» и «Аталантой».
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (3 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
«Милан», набрав 72 очка, занимает чётвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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