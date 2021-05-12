Источник: Манчини продлит контракт со сборной Италии на пять лет

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлит свой контракт с национальной командой до 2026 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, зарплата Манчини в национальной сборной составит € 3 млн в год.

Манчини возглавляет итальянскую команду с 2018 года. Ранее он был наставником «Зенита», «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины».

На чемпионате Европы команда Италии в группе А проведёт матчи со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Также итальянская сборная сыграет в полуфинале Лиги наций с командой Испании. В отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 итальянцы играют со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.