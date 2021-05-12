Чемпионство «Сити» в АПЛ, уход Буффона и начало плей-офф Единой лиги. Главное к утру

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона, а в Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.

2. Джанлуиджи Буффон покинет «Юве» и может продолжить карьеру в «Барселоне». Стороны уже провели переговоры.

3. ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» с разницей +25.

4. «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ.

5. Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ.

6. Полузащитник «Зенита» Барриос заинтересовал клубы из Италии и Англии.

7. «Спортинг» стал чемпионом Португалии.

8. Миочич может встретиться с Джоном Джонсом.

9. Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией.

10. Владислав Одиноков примет участие в драфте НБА.