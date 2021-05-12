Чемпионство «Сити» в АПЛ, уход Буффона и начало плей-офф Единой лиги. Главное к утру

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона, а в Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии.
2. Джанлуиджи Буффон покинет «Юве» и может продолжить карьеру в «Барселоне». Стороны уже провели переговоры.
3. ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» с разницей +25.
4. «Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ.
5. Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ.
6. Полузащитник «Зенита» Барриос заинтересовал клубы из Италии и Англии.
7. «Спортинг» стал чемпионом Португалии.
8. Миочич может встретиться с Джоном Джонсом.
9. Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией.
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