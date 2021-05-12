АПЛ поздравила Александра Зинченко с «фантастическим сезоном»

Английская Премьер-лига поздравила украинца Александра Зинченко с завоеванием третьего чемпионского титула в составе «Манчестер Сити». Вчера, 11 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно стали победителями Премьер-лиги после того, как «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лестер Сити» (1:2).
Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме», и пресс-служба АПЛ оставила следующий комментарий: «Поздравляем с фантастическим сезоном».
Александр в составе «Манчестер Сити» ранее завоёвывал престижный трофей в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Александр выступал практически весь сезон на позиции левого защитника.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Челси»
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