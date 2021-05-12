«Монако» представил новый бренд клуба на официальном сайте, в который входят свежий логотип и форма.
«Бренд сочетается с желанием двигаться вперёд во всех направлениях деятельности клуба, полагаясь на то, что делает «Монако» уникальным и сильным. Он сопровождается новым графическим оформлением, которое будет отображаться во всех средствах массовой информации клуба.
Динамизм и креативность лежат в основе новой идентичности, которая включает в себя и основные элементы «Монако», в том числе знаменитую «диагональ» на футболках», — заявил генеральный директор клуба Олег Петров.
Видео доступно на официальном YouTube-канале «Монако». Права на видео принадлежат LFP.
Напомним, в текущем сезоне «Монако» после 36 туров набрали 74 очка и располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
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