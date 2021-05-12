«МЮ» после ухода Алекса Фергюсона ни разу не финишировал в АПЛ выше «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», который состоялся накануне, 11 мая, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился со счётом 1:2.
Благодаря потере очков «красными дьяволами» чемпионом Англии досрочно стал «Манчестер Сити». «Юнайтед» предстоит сыграть ещё два матча, однако отставание от «горожан» в турнирной таблице составляет 10 очков.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вновь не сумел занять место в Премьер-лиге выше, чем «Манчестер Сити». С момента ухода из клуба легендарного тренера Алекса Фергюсона в 2013 году «красные дьяволы» ни разу не финишировали выше своего принципиального соперника.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в заключительном сезоне Фергюсона. «Манчестер Сити» с тех пор завоевал титул четыре раза.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»:
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