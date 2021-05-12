Нападающий «Челси» Жиру может перейти в один из итальянских клубов летом

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может сменить команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает издание Calciomercato, французским футболистом интересуются два итальянских клуба — «Интер» и «Лацио». Контракт «Жиру» с «Челси» истекает в конце сезона, поэтому он сможет присоединиться к новому клубу в качестве свободного агента. Также в игроке заинтересован турецкий «Фенербахче».



В нынешнем сезоне чемпион мира 2018 года Жиру сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей. Француз выступает в составе «Челси» с 2018 года, вместе с клубом выиграв Кубок Англии сезона-2017/2018, а также Лигу Европы в 2019 году. До этого Жиру в течение пяти с половиной лет играл в другой лондонской команде — «Арсенале».