«Без шансов!» Алекс Фергюсон не верил в победу над «Баварией» в конце финала ЛЧ в 1999-м

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон признался, что не верил в победу команды в концовке финального матча Лиги чемпионов 1999 года с мюнхенской «Баварией». Немецкий клуб вышел вперёд на шестой минуте, гол забил Марио Баслер. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу благодаря двум голам, забитым в добавленное ко второму тайму время. Отличились вышедшие на замену Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер.
«Верил ли я в конце матча, что мы победим? Без шансов! Я думал лишь о том, что буду говорить своим игрокам: «Вы провели прекрасный сезон». Но они выиграли», — приводит слова Фергюсона The Guardian.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»
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