Агент Бэйла: говорил «Тоттенхэму», что нужно относиться к Гарету как к Месси или Роналду

Джонатан Барнетт, агент футболиста «Реала» Гарета Бэйла, находящегося в аренде в «Тоттенхэме», рассказал про будущее своего клиента.
«Это трёхстороннее обсуждение между нами и двумя клубами. У нас есть своё видение будущего, но пока ничего конкретного мы сказать не можем.
Не очень представляю Гарета в Мадриде. Вы хотите посадить игрока с такой зарплатой на скамейку запасных? Хорошо, для меня это нормально.
Я говорил «Тоттенхэму», что им нужно довериться Бэйлу, позволить играть в свою игру, относиться к нему как к Месси или Роналду. Каждый раз, когда Гарет получал должное отношение, он забивал много голов и приносил пользу. Это игрок мирового класса», — заявил Барнетт изданию Evening Standard.
Напомним, что Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. Срок контракта с «Реалом» у футболиста истекает летом 2022 года.
- 12 мая 2021
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
09:57
-
09:53
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
07:21
-
06:55
-
06:22
-
06:02
-
05:17
-
04:19
-
03:58
-
03:40
-
03:04
-
02:41
-
02:17
-
01:49
-
01:31
-
01:15
-
00:49
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:14
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 11 мая 2021
-
23:44