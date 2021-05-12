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Агент Бэйла: говорил «Тоттенхэму», что нужно относиться к Гарету как к Месси или Роналду

Агент Бэйла: говорил «Тоттенхэму», что нужно относиться к Гарету как к Месси или Роналду
Футбол / Англия 0

Джонатан Барнетт, агент футболиста «Реала» Гарета Бэйла, находящегося в аренде в «Тоттенхэме», рассказал про будущее своего клиента.

«Это трёхстороннее обсуждение между нами и двумя клубами. У нас есть своё видение будущего, но пока ничего конкретного мы сказать не можем.

Не очень представляю Гарета в Мадриде. Вы хотите посадить игрока с такой зарплатой на скамейку запасных? Хорошо, для меня это нормально.

Я говорил «Тоттенхэму», что им нужно довериться Бэйлу, позволить играть в свою игру, относиться к нему как к Месси или Роналду. Каждый раз, когда Гарет получал должное отношение, он забивал много голов и приносил пользу. Это игрок мирового класса», — заявил Барнетт изданию Evening Standard.

Напомним, что Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. Срок контракта с «Реалом» у футболиста истекает летом 2022 года.

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