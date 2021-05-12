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Рияд Марез и Рубен Диаш смайлами отреагировали на пост Зинченко после победы в АПЛ

Рияд Марез и Рубен Диаш смайлами отреагировали на пост Зинченко после победы в АПЛ
Футбол / Англия 0

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез и защитник «горожан» Рубен Диаш отреагировали на пост Александра Зинченко после досрочного завоевания чемпионского титула в английской Премьер-лиге. Украинский футболист в своём «инстаграме» разместил фото, на котором он сидит в окружении трёх кубков за победу в АПЛ.

В комментарии к посту Марез и Диаш опубликовали смайлы.

Фото: «Инстаграм» Александра Зинченко

Александр в составе «Манчестер Сити» ранее завоёвывал престижный трофей в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 18 матчей, не отметившись результативными действиями. Александр выступал практически весь сезон на позиции левого защитника. «Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии.

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