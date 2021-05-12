Футболисты «Фенербахче» поддержали Палестину в обострении конфликта с Израилем.



Перед матчем 41-го тура чемпионата Турции против «Сивасспора» (1:2) игроки «Фенербахче» вышли на разминку в футболках в поддержку Палестины.

Пост доступен в официальном «твиттере» ФК «Фенербахче».

Ситуация между Израилем и Палестиной накалилась после угрозы выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима (Израиль). Столкновения начались 7 мая. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями, те в ответ применили силу. В настоящий момент Палестина и Израиль обмениваются ракетными ударами.



«Фенербахче» (79) перед последним туром чемпионата Турции занимает третье место, отставая на два очка от двух других стамбульских команд — «Бешикташа» и «Галатасарая». Всего в чемпионате будет сыграно 42 тура, но команды проведут по 40 матчей. Связано это с нечётным количеством команд в сезоне-2020/2021 чемпионата, так как в прошлом розыгрыше ни одна из команд не покинула высший дивизион.