Агуэро стал самым титулованным игроком «Манчестер Сити» в истории

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал самым титулованным игроком в истории клуба.



Вчера, 11 мая, клуб из Манчестера досрочно стал чемпионом Англии. Этот титул стал 15-м для Агуэро в составе «Сити». По этому показателю аргентинец обошёл бывшего игрока команды испанца Давида Сильву.



Нападающий покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. В конце марта было объявлено, что игрок и клуб приняли решение не продлевать истекающее соглашение.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» в 2011 году за € 40 млн. За свою карьеру в Англии аргентинец выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок Англии, шесть Кубков лиги, а также три Суперкубка Англии.

В сезоне-2020/2021 Агуэро провёл 18 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.