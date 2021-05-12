«О таком меня не предупреждали». Алекс Фергюсон рассказал о последствиях операции на мозге

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о последствиях операции, которую он перенёс в 2018 году. У легендарного специалиста случилось кровоизлияние в мозг, и он был срочно прооперирован.

«Боялся, что потеряю память и голос. Очень переживал по этому поводу. После операции я действительно потерял голос. Это было самое страшное. Знал, что остался жив, но думал: «Интересно, говорят ли они мне правду?». Операция прошла успешно, но я остался один. Такое может испугать. Когда потерял голос, то подумал: «О таком меня не предупреждали».

В тренерской работе всегда полагался на свою память. Сейчас вы можете увидеть, что некоторые тренеры делают пометки во время игры. Я никогда этого не делал. Всегда полагался на память, и, когда я заходил в раздевалку, это было мощно. Не могу понять, почему тренеры что-то пишут во время игры. Опустить голову, писать что-то и пропустить гол?» — цитирует Фергюсона The Guardian.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»