«О таком меня не предупреждали». Алекс Фергюсон рассказал о последствиях операции на мозге

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о последствиях операции, которую он перенёс в 2018 году. У легендарного специалиста случилось кровоизлияние в мозг, и он был срочно прооперирован.
«Боялся, что потеряю память и голос. Очень переживал по этому поводу. После операции я действительно потерял голос. Это было самое страшное. Знал, что остался жив, но думал: «Интересно, говорят ли они мне правду?». Операция прошла успешно, но я остался один. Такое может испугать. Когда потерял голос, то подумал: «О таком меня не предупреждали».
В тренерской работе всегда полагался на свою память. Сейчас вы можете увидеть, что некоторые тренеры делают пометки во время игры. Я никогда этого не делал. Всегда полагался на память, и, когда я заходил в раздевалку, это было мощно. Не могу понять, почему тренеры что-то пишут во время игры. Опустить голову, писать что-то и пропустить гол?» — цитирует Фергюсона The Guardian.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»
- 12 мая 2021
-
11:57
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
09:57
-
09:53
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
07:21
-
06:55
-
06:22
-
06:02
-
05:17
-
04:19
-
03:58
-
03:40
-
03:04
-
02:41
-
02:17
-
01:49
-
01:31
-
01:15
-
00:49