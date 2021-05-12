Директор «Спартака» Фетисов дал первый комментарий после избиения

Директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал комментарий впервые после избиения.
«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводятся слова Фетисова в телеграм-канале «Дай ударитЬ».
Также источник сообщает, что сотрудник красно-белых был переведён из реанимации в обычную палату.
Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Сегодня, 12 мая, стало известно, что в Москве задержали мужчину, избившего Фетисова.
- 12 мая 2021
-
11:57
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
09:57
-
09:53
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
07:21
-
06:55
-
06:22
-
06:02
-
05:17
-
04:19
-
03:58
-
03:40
-
03:04
-
02:41
-
02:17
-
01:49
-
01:31
-
01:15
-
00:49