Директор «Спартака» Фетисов дал первый комментарий после избиения

Директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов дал комментарий впервые после избиения.



«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — приводятся слова Фетисова в телеграм-канале «Дай ударитЬ».



Также источник сообщает, что сотрудник красно-белых был переведён из реанимации в обычную палату.



Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Сегодня, 12 мая, стало известно, что в Москве задержали мужчину, избившего Фетисова.

Видео нападения на Фетисова: