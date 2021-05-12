Президент РПЛ: не сказал бы, что у «Зенита» гегемония

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о третьем подряд чемпионском титуле санкт-петербургского «Зенита».



«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион — «Зенит», но ещё абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Более того, неизвестно, кто войдёт в еврокубковую зону.



Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У них достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу и время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, укрепился, создал базу, подготовил молодёжь и стабильно выступал. Второе — это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику — тура за три до определения чемпионства у ряда клубов была возможность догнать «Зенит», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

России нужна своя Суперлига для богатых. Остальным не место в элите Наши лучшие команды спасёт только очистка от «болота» и «клубов-лифтов». Топы хотят развиваться, но остальные их тормозят.