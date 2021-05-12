Стала известна одна из причин ухода Буффона из «Ювентуса» в конце сезона

Стала известна одна из главных причин ухода итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона из «Ювентуса» по окончании сезона.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на решение 43-летнего голкипера повлияли отношения с Андреа Пирло. Они являются близкими друзьями, выигравшими вместе чемпионат мира 2006 года. Буффон надеялся, что проведёт больше игр в сезоне, а также сможет активнее влиять на команду в раздевалке, однако Пирло намного чаще доверял польскому вратарю Войцеху Щенсны.



«Моё будущее определено. Прекрасный путь с «Ювентусом» окончательно завершится после этого сезона. Я чувствую, что отдал команде всё, получив взамен столько же, и большего сделать не получится», — заявил Буффон.



Голкипер провёл в этом сезоне 12 матчей во всех соревнованиях. Сообщается, что Буффон выйдет в стартовом составе на матч чемпионата Италии против «Сассуоло», который состоится сегодня, 12 мая. Его контракт с «Ювентусом» заканчивается в июне 2021 года. Буффон выступал в «Ювентусе» с 2001 по 2018 год, затем вернувшись в клуб в 2019 году после проведённого года в «Пари Сен-Жермен».

Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». Стороны уже провели переговоры