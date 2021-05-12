Кан: Холанд стоит порядка € 100 млн. Для «Баварии» это что-то невообразимое

Член совета директоров «Баварии» и бывший немецкий голкипер Оливер Кан рассказал о вероятности перехода в клуб норвежского форварда Эрлинга Холанда.



«Кто бы что ни говорил об этом, ситуация остаётся неизменной. Весь переход, как мы понимаем, стоит более € 100 млн. Для нашего клуба это что-то невообразимое.



У Левандовского осталось два года по контракту, и его результативность невероятна. Он забил 39 голов, поэтому мы даже и не думаем о Холанде. Роберт может выступать на подобном уровне ещё несколько лет.



Есть разные типы игроков. С Нойером, например, вы чувствуете, что он сможет поддерживать свою форму до 40 лет. Пока такие игроки в отличных кондициях, это будет невероятно ценным для команды», — цитирует Кана издание Mundo Deportivo.



Отметим, ранее спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель заявлял, что Холанд останется в клубе на следующий сезон.

Источник: Левандовски раздражён слухами о возможном переходе Холанда в «Баварию»