РПЛ рассмотрит варианты изменения схемы вылета клубов из чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном изменении схемы обмена клубами с Футбольной национальной лигой. В настоящее время две команды вылетают из чемпионата напрямую, а ещё две играют в стыковых матчах.
«В последнее время этот вопрос поднимается клубами, поднимается в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании, которое будет в конце этого сезона, вопрос об обмене между лигами будет подниматься.
Уже сейчас мы разослали в клубы информацию о том, чтобы нам сообщили их предложения — как они видят дальнейшее существование обмена между лигами. Потому что, во-первых, очень сильная конкуренция появилась. Во-вторых, появились клубы, у которых неплохая материальная база, — это наследие чемпионата мира. Также появились очень жёсткие требования к лицензированию.
Есть предложения оставить вылет двух команд напрямую, два напрямую и один стык, один вылет и один стык. Конфигураций может быть достаточно много. Мы будем это рассматривать», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».
- 12 мая 2021
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