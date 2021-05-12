«Аякс» переплавил свой трофей чемпиона Нидерландов в сувениры для болельщиков

«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов по футболу и переплавил трофей в символические сувениры для болельщиков, которые не смогли присутствовать на матчах команды.



Клуб изготовил 42 тысячи чемпионских звёзд, которые будут переданы обладателям сезонных абонементов на домашние матчи команды.



«В этом сезоне нам пришлось играть матчи без болельщиков на трибунах. Несмотря на это, мы всегда ощущали вашу поддержку: по дороге на стадион, в соцсетях, в личном общении.



Когда мы говорили, что «этот титул для вас», то выражали свою любовь к болельщикам. Поступок с трофеем станет доказательством этих слов. После тяжёлого года мы хотим, чтобы фанаты ощутили себя частью нашей победы», — сообщил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар в заявлении на официальном сайте клуба.

Пост доступен в «инстаграме» «Аякса».

Королевский футбольный союз Нидерландов вручил «Аяксу» второй трофей в порядке исключения.