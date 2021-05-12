ФИФА окажет финансовую поддержку российским игрокам, оставшимся без зарплаты в клубах

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет поддержку 67 российским игрокам, оставшимся без зарплаты в клубах.



Как сообщается на официальном сайте ФИФА, общая сумма выплат составит $ 566 тыс. Всего было подано 1089 заявок от игроков из 109 клубов, число удовлетворённых — 1005. Заявки на финансовую поддержку могли подать те футболисты, которые подверглись нарушению прав в период с июля 2015 по июнь 2020 года.



Первое место по количеству удовлетворённых заявок занимает Греция — 291 футболист получит выплату. На втором месте находится Малайзия (147), на третьем — Турция (117). Россия занимает четвёртое место. По сумме выплат также лидируют греки — $ 1,36 млн, вторые — турки ($ 692 тыс.), Россия — третья.



Всего ФИФА выделила $ 16 млн до конца 2022 года на подобные выплаты.

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