«Тоттенхэм», «Лестер» и «Ювентус» интересуются тренером «Лацио» Симоне Индзаги

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить другой клуб летом.
По сообщениям Il Corriere dello Sport, итальянским специалистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лестер». Контракт Индзаги истекает в июне, и, несмотря на то что «Лацио» и тренер много раз заявляли, что достигнут соглашения по сделке, тренер ещё не подписал новый контракт.
Ещё в апреле спортивный директор римлян Игли Таре сказал, что Индзаги подпишет новый контракт, как только вылечится от коронавируса. Однако с тех пор тренер ни разу не встречался с клубом и, как сообщается, попросил о встрече с руководством «Лацио» в конце сезона.
Официальных предложений от английских клубов пока не поступало, но и «Тоттенхэм», не имеющий постоянного главного тренера, и «Лестер», на случай ухода Брендана Роджерса, прорабатывают вариант с приглашением итальянца.
Также сообщается, что Индзаги является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», поскольку Андреа Пирло может покинуть клуб в конце сезона.
- 12 мая 2021
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:17
-
13:00
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:23
-
11:57
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:30
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
09:57
-
09:53
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:00
-
08:30
-
07:21