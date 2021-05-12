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«Тоттенхэм», «Лестер» и «Ювентус» интересуются тренером «Лацио» Симоне Индзаги

«Тоттенхэм», «Лестер» и «Ювентус» интересуются тренером «Лацио» Симоне Индзаги
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может возглавить другой клуб летом.

По сообщениям Il Corriere dello Sport, итальянским специалистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лестер». Контракт Индзаги истекает в июне, и, несмотря на то что «Лацио» и тренер много раз заявляли, что достигнут соглашения по сделке, тренер ещё не подписал новый контракт.

Ещё в апреле спортивный директор римлян Игли Таре сказал, что Индзаги подпишет новый контракт, как только вылечится от коронавируса. Однако с тех пор тренер ни разу не встречался с клубом и, как сообщается, попросил о встрече с руководством «Лацио» в конце сезона.

Официальных предложений от английских клубов пока не поступало, но и «Тоттенхэм», не имеющий постоянного главного тренера, и «Лестер», на случай ухода Брендана Роджерса, прорабатывают вариант с приглашением итальянца.

Также сообщается, что Индзаги является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», поскольку Андреа Пирло может покинуть клуб в конце сезона.

Симоне Индзаги отклонил первое предложение «Лацио» о новом контракте
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