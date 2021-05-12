Экс-президент «Локомотива»: невызов на Евро сыграет отрицательную роль для Смолова в Кубке

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем финале Кубка России, в котором команда сыграет с «Крыльями Советов». Матч пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Верю, что «Локомотив» завоюет Кубок, несмотря на энтузиазм Самары. «Крылья Советов» сейчас на подъёме: завоевали золотые медали ФНЛ, увидели кубок на горизонте — они точно постараются дать бой. Должны сказаться мастерство и кубковый характер команды Николича, поэтому очень надеюсь, что «Локомотив» добудет победу в сегодняшней встрече.
Вряд ли невызов в сборную послужит дополнительной мотивацией для Миранчука, Гильерме и Смолова — уже ничего не докажешь. Наоборот, для Смолова и Гильерме это сыграет скорее отрицательную роль. Особенно это касается Смолова. Гильерме обладает устоявшейся психикой, является очень опытным вратарём. Смолов расчитывал, что его возьмут на чемпионат Европы, а теперь у него будет совсем не то настроение», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 мая 2021
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