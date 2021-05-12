Сенников: единственный шанс «Локо», чтобы исправиться после проигрыша «Зениту», — кубок

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников рассказал об ожиданиях от финала Кубка России, а также поделился мнением об отсутствии некоторых игроков «Локомотива» в основном списке сборной России к чемпионату Европы.



«Надеюсь, что матч будет интересным, обоюдоострым и победит сильнейший. Явный фаворит в этом противостоянии — «Локомотив», и статистика, и опыт, и то, что команда находится сейчас в Премьер-Лиге, подбор футболистов говорят о том, что у «Локо» есть преимущество. Смогут ли «Крылья» справиться с психологическим волнением? Многие ребята не знают вкуса побед на высоком уровне, и смогут ли они с этим волнением справиться? В основном команда молодая у Самары.



С одной стороны, «Локомотив» выдал очень хорошую серию побед, а с другой — можно проиграть ключевые матчи и в итоге ничего не добиться. После того как «Зениту» проиграли, единственный шанс исправиться — это победа в Кубке. И нужно ещё выиграть последний тур, чтобы занять третье место, – это тоже очень важно. И если проиграть два ключевых матча, на фоне всех побед всё равно можно почувствовать провал.



Даст ли невызов в сборную дополнительную мотивацию Гильерме, Смолову и Миранчуку? Смолов так и так в расширенном списке. Гильерме тоже под присмотром. Есть амбиции футболистов, которые хотят попасть в сборную, но именно в этом матче важнее завоевать трофей для себя, для команды. Игрок не думает о вызове в сборную или о чемпионате Европы, здесь и сейчас надо выигрывать и брать кубок.



Что касается Кикнадзе и золотой медали, он провёл полсезона в команде, наверное, правильно было ему её дать, но надо сначала выиграть, а потом уже думать», — заявил Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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