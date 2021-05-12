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Вирджил ван Дейк объявил, что не сыграет на Евро-2020

Вирджил ван Дейк объявил, что не сыграет на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сообщил, что пропустит чемпионат Европы — 2020, где должен был выступить со сборной Нидерландов.

«С момента травмы я прошёл очень долгий путь. Мне нужно было делать шаг за шагом. Пока всё проходит хорошо, у меня не было никаких осложнений. Недавно я принял решение, которое должен был принять. Посчитал, что будет правильно не поехать на Евро и приступить к заключительной фазе восстановления во время межсезонья. Я сфокусирован на возвращении в строй к предсезонной подготовке, и это реалистичная цель.

Конечно, чувствую себя опустошённым из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно», — цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в матче с «Эвертоном» в октябре прошлого года. К настоящему моменту 29-летний футболист продолжает восстановление. Евро-2020 стартует через месяц.

Видео момента, когда ван Дейк получил травму:

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