Сычёв посоветовал рекордсмену ФНЛ Сергееву остаться в «Крыльях Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о форварде «Крыльев Советов» Иване Сергееве, забившем рекордные 40 голов в ФНЛ в этом сезоне, в преддверии встречи команд в финале Кубка России. Матч пройдёт сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Ивану Сергееву по силам нас сегодня удивить в финале. Нельзя просто так забить столько голов в ФНЛ. Это огромная работа и талант. Надеюсь, что, выйдя в РПЛ, он не снизит к себе требования. Иван способен заиграть на уровне РПЛ. Мы все будем только этому рады. У нас в последнее время дефицит форвардов, и для сборной это не очень хорошо.



Сергееву не стоит уходить из «Крыльев» в первый сезон, у них есть своя «химия». Все понимают друг друга. Это очень тяжело — биться в других командах с нуля, там требуют результата сразу. Для адаптации ему стоит провести сезон в Самаре и помочь команде закрепиться и обрести уверенность в своих силах», — сказал Сычёв во время «Урока футбола» от РФС в Нижнем Новгороде.

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