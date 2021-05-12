«Крылья», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензию для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» — нет

Российский футбольный союз объявил об итогах заседания апелляционного комитета, на котором рассматривался вопрос лицензирования ряда клубов Футбольной национальной лиги для участия в Российской Премьер-Лиге.



«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», — сообщили в службе коммуникаций РФС.



Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб рассматривает возможность подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае невыдачи лицензии для выступления в РПЛ.