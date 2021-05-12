Алексей Миранчук попал на афишу к матчу «Аталанты» с «Беневенто»

«Аталанта» анонсировала матч 36-го тура итальянской Серии А с «Беневенто», который состоится сегодня, 12 мая, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Клуб выложил в своём официальном «твиттере» афишу, на которую попал российский полузащитник команды Алексей Миранчук.
Ранее «Аталанта» объявила заявку на матч с «Беневенто». Миранчук попал в список.
«Аталанта», набрав 72 очка в 35 турах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь «Наполи» (73) и «Интеру» (85), который уже гарантировал себе чемпионский титул. «Беневенто» (31) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке. От спасительного, 17-го места команду отделяют три очка.
25-летний Миранчук в нынешнем сезоне провёл 22 матча в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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