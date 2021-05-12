Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монпелье» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алексей Миранчук попал на афишу к матчу «Аталанты» с «Беневенто»

Алексей Миранчук попал на афишу к матчу «Аталанты» с «Беневенто»
Футбол / Италия 0

«Аталанта» анонсировала матч 36-го тура итальянской Серии А с «Беневенто», который состоится сегодня, 12 мая, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Клуб выложил в своём официальном «твиттере» афишу, на которую попал российский полузащитник команды Алексей Миранчук.

Ранее «Аталанта» объявила заявку на матч с «Беневенто». Миранчук попал в список.

«Аталанта», набрав 72 очка в 35 турах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь «Наполи» (73) и «Интеру» (85), который уже гарантировал себе чемпионский титул. «Беневенто» (31) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке. От спасительного, 17-го места команду отделяют три очка.

25-летний Миранчук в нынешнем сезоне провёл 22 матча в чемпионате Италии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Миранчук снова забил! Русский и украинец ведут «Аталанту» в Лигу чемпионов
Игроки из бывшего СССР отлично сработались в Италии.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021