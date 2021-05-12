Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монпелье» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аршавин — о бывшей жене: если бы она вернула деньги, то мы продолжили бы жить вместе

Аршавин — о бывшей жене: если бы она вернула деньги, то мы продолжили бы жить вместе
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему расстался с Алисой Казьминой.

«Почему всё закончилось? Я бы жил с этой женщиной, но, когда обман вскрылся и он был не минутный, а на протяжении полутора лет, был задан вопрос: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?» Алиса решила ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Оставаться с ней жить дальше?

История обмана очень длинная, не хочу сильно углубляться. Скажу, что апогеем стала сумма в один миллион евро, которую она забрала обманом. Она не объяснила, зачем сделала это. Деньги мне так и не вернули. Мы бы жили с ней, если бы она объяснила, зачем это сделала, для каких целей, и вернула их.

Заявление подавала моя мама, но дело умерло. Официально бумаги из полиции так и не получили до сих пор. Два года прошло», — рассказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».

Аршавин: Венгер — не лучший тренер в моей карьере, он боялся соперников. Лучший — Хиддинк
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021