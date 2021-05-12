Аршавин — о бывшей жене: если бы она вернула деньги, то мы продолжили бы жить вместе

Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему расстался с Алисой Казьминой.
«Почему всё закончилось? Я бы жил с этой женщиной, но, когда обман вскрылся и он был не минутный, а на протяжении полутора лет, был задан вопрос: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?» Алиса решила ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Оставаться с ней жить дальше?
История обмана очень длинная, не хочу сильно углубляться. Скажу, что апогеем стала сумма в один миллион евро, которую она забрала обманом. Она не объяснила, зачем сделала это. Деньги мне так и не вернули. Мы бы жили с ней, если бы она объяснила, зачем это сделала, для каких целей, и вернула их.
Заявление подавала моя мама, но дело умерло. Официально бумаги из полиции так и не получили до сих пор. Два года прошло», — рассказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».
- 12 мая 2021
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