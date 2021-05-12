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Алекс Фергюсон оценил работу Стивена Джеррарда в «Рейнджерс»

Алекс Фергюсон оценил работу Стивена Джеррарда в «Рейнджерс»
Футбол / Англия 0

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил работу Стивена Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс».

«Он проделал великолепную работу с командой на поле и за его пределами. Можно потерять работу после интервью прессе, но пресс-конференции Стивена просто невероятны. Он спокоен, выдержан, даёт правильные ответы. Это топ-уровень, настоящее искусство», — приводит слова Фергюсона The Guardian.

В марте «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги. Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и в двух предыдущих сезонах приводил команду к серебряным медалям.

Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства:

Стивен Джеррард по секрету рассказал о телефонных разговорах с Алексом Фергюсоном
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