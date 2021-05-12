Алекс Фергюсон оценил работу Стивена Джеррарда в «Рейнджерс»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил работу Стивена Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс».
«Он проделал великолепную работу с командой на поле и за его пределами. Можно потерять работу после интервью прессе, но пресс-конференции Стивена просто невероятны. Он спокоен, выдержан, даёт правильные ответы. Это топ-уровень, настоящее искусство», — приводит слова Фергюсона The Guardian.
В марте «Рейнджерс» досрочно стал чемпионом шотландской Премьер-лиги. Это первый трофей Стивена Джеррарда в качестве главного тренера. Легенда «Ливерпуля» возглавил «Рейнджерс» летом 2018 года и в двух предыдущих сезонах приводил команду к серебряным медалям.
Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства:
Стивен Джеррард по секрету рассказал о телефонных разговорах с Алексом Фергюсоном
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
15:03
-
15:00
-
14:46
-
14:38
-
14:28
-
14:19
-
14:16
-
14:11
-
14:06
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:17
-
13:00
-
12:59
-
12:56
-
12:46
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:23
-
11:57
-
11:44
-
11:35
-
11:18
-
11:17
-
11:10
-
10:52
-
10:50
-
10:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам