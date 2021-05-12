Эмерик Лапорт получил испанское гражданство. Он сможет сыграть со сборной на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт завершил процесс получения испанского гражданства, сообщает Marca.



Таким образом, 26-летний футболист сможет помочь сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы — 2020. Ранее он принял приглашение Королевской испанской футбольной федерации выступить за национальную команду.



Лапорт родился во Франции, однако имеет баскские корни. До перехода в «Манчестер Сити» защищал цвета «Атлетика» из Бильбао. На молодёжном уровне выступал за французские сборные.



Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Национальной команде Испании предстоит сыграть на групповом этапе турнира со сборными Польши, Словакии и Швеции.

Видеообзор поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси»: