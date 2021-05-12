Салихова — о сливах про «Спартак»: нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно

Член совета директоров «Спартака» и глава комитета по аудиту и вознаграждениям клуба Зарема Салихова прокомментировала слитые в сеть документы, касающиеся красно-белых.
Ранее в телеграм-канале Black Mirror появилась презентация о трансферной кампании «Спартака» и поиске нового главного тренера. В частности, из неё следовало, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера не входит Руй Витория, который должен возглавить команду этим летом.
«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно всё проанализировать, нетрудно догадаться, кому это может быть выгодно», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
- 12 мая 2021
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